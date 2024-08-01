Наталья Штурм сообщила об ухудшении состояния.

Наталья Штурм сообщила об ухудшении состояния.На днях ученые предупредили о сильных магнитных бурях. Позже в Сети появилось множество сообщений от метеозависимых людей, жалующихся на свое состояние. Среди таких оказалась певица Наталья Штурм. Исполнительница хита "Школьный роман" рассказала подписчикам в популярной соцсети о своем состоянии.По словам Штурм, из-за магнитных бурь у нее появилась бессонница. Также она страдает от невыносимой головной боли. Артистка часами напролет лежит в кровати, но сон так и не приходит. Ей не помогают даже снотворные средства. "Задолбали эти магнитные бури, одна за другой, разрушают организм", – пожаловалась 58-летняя певица.Наталья Штурм считает, что привести ее в чувства может суп с белыми грибами. Певица даже готова отправиться на их поиски. Правда, артистка не знает, где именно можно найти эти грибы, поэтому она обратилась за помощью к поклонникам – спросила, где в Подмосковье собирают белые грибы.Ранее Наталья Штурм предъявила публике нового ухажера. Певица рассказала об отношениях с неким Беном, который оплатил ее пребывание на роскошной вилле. Однако артистка устроила мужчине скандал, когда тот опоздал на рейс, из-за чего не смог вовремя прилететь к ней на встречу. Подробнее об этом "Дни.ру".