Росавиация поддержала планы по развитию аэропорта Семязино, сообщил губернатор в соцсетях. На совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта губернатор договорился с

Росавиация поддержала планы по развитию аэропорта Семязино, сообщил губернатор в соцсетях. На совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта губернатор договорился с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым о помощи. Из телеграм-канала «Адвеев. О важном» Практическим результатом совещания стало то, что Росавиация выразила готовность взять на себя финансирование закупки и монтажа оборудования объектов управления воздушным движением и радиотехнического