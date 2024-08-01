Росавиация поддержала планы по развитию аэропорта Семязино, сообщил губернатор в соцсетях. На совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта губернатор договорился с
<a href="https://33live.ru/novosti/01-08-2024-rosaviaciya-gotova-oplatit-10-ot-obshhej-stoimosti-rekonstrukcii-aeroporta-semyazino.html" target="_blank">Росавиация готова оплатить 10% от общей стоимости реконструкции аэропорта Семязино</a> - Росавиация поддержала планы по развитию аэропорта Семязино, сообщил губернатор в соцсетях. На совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта губернатор договорился с
[url=https://33live.ru/novosti/01-08-2024-rosaviaciya-gotova-oplatit-10-ot-obshhej-stoimosti-rekonstrukcii-aeroporta-semyazino.html]Росавиация готова оплатить 10% от общей стоимости реконструкции аэропорта Семязино[/url] - Росавиация поддержала планы по развитию аэропорта Семязино, сообщил губернатор в соцсетях. На совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта губернатор договорился с