Самую масштабную реформу межбюджетных отношений одобрили депутаты ЗакСобрания Владимирской...

Самую масштабную реформу межбюджетных отношений одобрили депутаты ЗакСобрания Владимирской областиМестные бюджеты получат больше самостоятельности. Это один из главных итогов последнего заседания весенней сессии регионального парламента.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской области:- Сейчас пока в первом чтении приняли, потому что больше двух миллиардов рублей потребует это от областного бюджета. Больше двух миллиардов рублей будет направлено в муниципалитеты. Нужно очень чётко рассчитать, чтобы было справедливо и хватало на остальные нужды. И в то же время чтобы система оставалась сбалансированной.Перенастройка системы велась давно. За счёт изменения налоговых нормативов территории получат дополнительные средства, которые смогут потратить на необходимые нужды. Прежде всего- ремонт и благоустройство. Обращаясь к коллегам, председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова призвала депутатов во время "каникул" к активной работе в своих округах.Одна из главных задач - развивать проект "Благодвор", инициированный губернатором Александром Авдеевым. Приятным событием стало присвоение звания почетного гражданина Владимирской области маэстро Анатолию Антонову, заслуженному деятелю искусств России, основателю и главному дирижёру Владимирского русского оркестра.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области- Присвоение звания "Почётный гражданин Владимирской области" бывает не так часто у нас на Законодательном Собрании. Было внесено 2 кандидатуры и действительно это очень-очень важно. Очень важно, когда тебя признают там, где ты родился. Где родился, вырос, прожил всю жизнь. Проживаешь. Для меня это очень важно.Звание "Почётный гражданин Владимирской области" присвоено и заслуженному артисту Российской Федерации, маэстро Артёму Маркину- посмертно. Выдающийся деятель культуры нашего региона, основатель владимирского губернаторского симфонического оркестра, которым он руководил четверть века, ушел из жизни в марте этого года.