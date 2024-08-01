Смерть 67-летнего мужчины во Владимирской области стала поводом для возбуждения уголовного...

Смерть 67-летнего мужчины во Владимирской области стала поводом для возбуждения уголовного делаРегиональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту смерти 67-летнего мужчины - из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.Трагедия произошла в июне.На МУП "Водоканал" Юрьев-Польского района проводились работы по очистке колодца. Погибший, он был слесарем, пришёл на работу в состоянии алкогольного опьянения. Руководство отправило мужчину домой. Но после обеда он, по какой-то причине решил вернуться - и упал в колодец.Мужчину госпитализировали, но спустя две недели он скончался от полученных при падении травм.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.