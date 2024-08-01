Смертельное ДТП в Судогодском районе: что известно о происшествии? Продолжается расследование...

Смертельное ДТП в Судогодском районе: что известно о происшествии?Продолжается расследование обстоятельств смертельной аварии с участием большегрузов, которая случилась в Судогодском районе. ДТП произошло накануне на 30-ом километре дороги Владимир-Муром-Арзамас.Водитель "Камаза" на полной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ивеко". Это случилось около часа дня 31-ого июля.По предварительной информации, врезавшись в кабину фуры, "Камаз" влетел в прицеп с водой, а уже после оказался на обочине. Водитель "Камаза" погиб. По словам работодателей погибшего, перед трагедией он только выехал из техсервиса.Роман Нилов, врио начальника ГАИ по Судогодскому району:- В результате столкновения водитель автомобиля камаз скончался на месте происшествия. По предварительной информации ДТП произошло по вине водителя автомобиля камаз.