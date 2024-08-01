78 мигрантов нелегальных мигрантов благоустраивали Суздаль к 1000-летнему юбилею. 12 из них попали под суд, рассказали в пресс-службе ФСБ по региону. Нелегалы проводили работы в торговых рядах,

78 мигрантов нелегальных мигрантов благоустраивали Суздаль к 1000-летнему юбилею. 12 из них попали под суд, рассказали в пресс-службе ФСБ по региону. Нелегалы проводили работы в торговых рядах, ремонтировали мост через Каменку (тот самый, который уже просрочен на месяц), Суздальскую райполиклинику и школу (в районе бульвара Всполье). Правоохранители проводили проверки на объектах, так и были обнаружены