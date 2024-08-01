Трехцветное счастье: ласковая кошечка ищет любящую семью А теперь время для нашей рубрики Хочу...

"Трехцветное счастье": ласковая кошечка ищет любящую семьюА теперь время для нашей рубрики Хочу домой. В ней мы знакомим вас с теми, кто ищет верного друга.Волонтеры называют ее трехцветным счастьем. Малышку пока приютила неравнодушная женщина, но у нее уже есть шесть своих кошек, потому оставить котенка на совсем она не может. Кошечка ласковая, еще совсем юная.Присмотритесь, может, это будущий член ВАШЕЙ семьи?Телефон ответственного волонтёра: 8 (920) 937-06-80