ДТП с отечественной легковушкой и мотоциклом случилось вчера вечером, 31 июля, около 21:25. Авария произошла на проспекте Строителей возле дома №4, неподалеку от 3 корпуса ВлГУ. Пострадали двое

ДТП с отечественной легковушкой и мотоциклом случилось вчера вечером, 31 июля, около 21:25. Авария произошла на проспекте Строителей возле дома №4, неподалеку от 3 корпуса ВлГУ. Пострадали двое человек. Как сообщили в ГАИ, 20-летний водитель «Лады Калины» двигался со стороны улицы Мира, при повороте налево он допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении мотоциклом