В августе на территории региона вновь прогнозируется жаркая погода.

В августе на территории региона вновь прогнозируется жаркая погода. Синоптики предупреждают, что в течение нескольких дней температура может подниматься до +28 градусов Цельсия. Об этом рассказала администрации Владимира.В сухую и жаркую погоду значительно повышаются риски возникновения природных пожаров с переходом огня на территории населённых пунктов. Жителей призывают проявлять бдительность и строго соблюдать требования пожарной безопасности.