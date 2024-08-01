Происходит расследование смертельной аварии.

Происходит расследование смертельной аварии, произошедшей в Судогодском районе, в которой участвовали большегрузы. ДТП произошло накануне на 30-ом километре дороги Владимир-Муром-Арзамас.Водитель "Камаза" выехал на встречную полосу на полной скорости и столкнулся с автомобилем "Ивеко" около часа дня вчера, 31 июля. Предварительная информация указывает на то, что после столкновения с кабиной фуры "Камаз" попал в прицеп с водой и затем оказался на обочине.В результате этого инцидента погиб водитель "Камаза". По словам работодателей погибшего, он только что выехал из техсервиса перед трагическим происшествием.