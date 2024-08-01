По обвинению в кражах и мошенничествах перед судом предстанет 44-летний житель Коврова, который работал продавцом-консультантом в магазине мебели.

По обвинению в кражах и мошенничествах перед судом предстанет 44-летний житель Коврова, который работал продавцом-консультантом в магазине мебели. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина брал у покупателей деньги за товар, но в кассу их не вносил, а оставлял себе. Также он заказывал продукцию от имени якобы покупателей, а затем указывал в электронной документации ложные сведения об оплате. Всего известно о 47 эпизодах. Общая сумма ущерба превысила 2,8 млн рублей.«В настоящее время уголовное дело, составившее более 40 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.