Отечественная легковушка влетела в большегруз. Водитель выжил чудом. По кадрам с места аварии видно, что угол кузова фуры попал как раз в переднее левое окно. Как сообщили в ГАИ, авария

Отечественная легковушка влетела в большегруз. Водитель выжил чудом. По кадрам с места аварии видно, что угол кузова фуры попал как раз в переднее левое окно. Как сообщили в ГАИ, авария случилась сегодня в 14:10 на 154 километре трассы М-7, это в Лакинске. 30-летний водитель «Лады» не справился с управлением и влетел в стоящую «Сканию», за