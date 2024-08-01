Бывший прораб строительной организации из Нижегородской области отправится под суд. Как установило следствие, из-за его халатности случилась трагедия. В шахту упала женщина, начальник

Бывший прораб строительной организации из Нижегородской области отправится под суд. Как установило следствие, из-за его халатности случилась трагедия. В шахту упала женщина, начальник испытательной строительной лаборатории, через полгода она скончалась. Как сообщают в Следкоме, инцидент произошел 11 октября 2023 года. Подрядчик из Нижегородской области в рамках муниципального контракта занимался строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Доброград