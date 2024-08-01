В Судогодском районе полным ходом идёт ремонт автомобильных дорог.

В Судогодском районе полным ходом идёт ремонт автомобильных дорог. Об этом рассказала правительства Владимирской области.На текущий момент специалисты завершили работы на 8 объектах. Так, в деревне Вяткино восстановили проезжую часть на улицах Южной и Докучаева. В посёлке Головино отремонтировали участки улиц Крюково и Радужной. В посёлке Кондряево восстановлена дорога на улице Молодёжной, а в деревне Сойма обновили улицу Старую. В райцентре работы закончены на улицах Садовой и Полевой.Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» положили новый асфальт на улице Октябрьской в Судогде. Сегодня идут работы на II Первомайском переулке.«До конца сезона запланировано отремонтировать ещё порядка 15 объектов», - отмечается в сообщении пресс-службы.