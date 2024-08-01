Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.

По информации пресс-службы УФСБ по Владимирской области, правоохранительные органы задержали 78 нелегальных мигрантов, которые занимались благоустройством Суздаля в связи с его 1000-летием.Проверки были проведены в июле, когда сотрудники правоохранительных органов и полиции осмотрели торговые ряды, мост через реку Каменку, Суздальскую районную поликлинику и школу у бульвара Всполье. Результатом проверок стало выявление 45 граждан Центрально-Азиатских республик, работавших без патента; 12 человек, нарушивших условия пребывания в России; и 21 человека, находившегося на территории страны без соответствующей миграционной регистрации.Против них были составлены административные протоколы. Против 12 из них было возбуждено уголовное дело.