Украл питбайк и потерял от него ключи. История потрясающей кражи произошла в деревне Веска Юрьев-Польского района. Чтоб посетить кафе в столице района, 19-летний молодой человек забрался на

Украл питбайк и потерял от него ключи. История потрясающей кражи произошла в деревне Веска Юрьев-Польского района. Чтоб посетить кафе в столице района, 19-летний молодой человек забрался на чужой участок и украл из пристройки частного дома питбайк, шлем и очки на общую сумму 94 000 рублей. Это произошло 29 июня. Парень успешно доехал на украденном питбайке