Неприятный инцидент произошел вчера, 31 июля, около десяти вечера. Как сообщила Анна (имя изменено), она гуляла с собакой. Возле дома №15 на улице Институтский горок сидел мужчина «неславянской

Неприятный инцидент произошел вчера, 31 июля, около десяти вечера. Как сообщила Анна (имя изменено), она гуляла с собакой. Возле дома №15 на улице Институтский горок сидел мужчина «неславянской внешности» и разглядывал детей на детской площадке. Анна, жительница микрорайона Юрьевец На площадку не шел (думаю, из-за родителей, сидевших там). Я пошла гулять с собакой и он