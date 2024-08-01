В Юрьевце произошел пожар в заброшенном здании на площади 400 квадратных метров В Юрьевце...

В Юрьевце произошел пожар в заброшенном здании на площади 400 квадратных метровВ Юрьевце вспыхнуло неэксплуатируемое здание №11А на улице Ноябрьская.В пресс-службе МЧС по Владимирской области уточняют: огонь охватил около 400 квадратных метров.В ликвидации пожара участвовали 18 человек и 5 единиц техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области