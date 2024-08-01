«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, какие меры приняты прокуратурой по...

«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, какие меры приняты прокуратурой по обращениям радиослушателейВ прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 2 августа в 7 часов 20 минут первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Калистова расскажет о том, какие меры приняты прокуратурой по обращениям наших радиослушателей.Телефон в студии 35-31-33.