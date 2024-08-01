Владимирцам рассказали, что такое флавоноиды, чем они полезны, и в каких продуктах...

Владимирцам рассказали, что такое флавоноиды, чем они полезны, и в каких продуктах содержатсяФлавоноиды — это растительные пигменты, окрашивающие плоды в яркий цвет. Флавоноиды играют важную роль во многих процессах в организме. Они обладают антиоксидантным эффектом, способствуют снижению свёртываемости крови, делают капилляры менее «ломкими», а также улучшают обмен веществ.Известно более 6500 разновидностей биофлавоноидов. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали о самых популярных из них.Кверцетин - один из самых сильных антиоксидантов среди биофлавоноидов. Кроме того, он предотвращает образование атеросклеротических бляшек и помогает предотвратить и лечить сердечно-сосудистые заболевания.Больше всего кверцетина содержится в красном луке. Также это вещество есть в яблоках, томатах, брокколи, болгарском перце, красном винограде, тёмной вишне, бруснике и малине.Антоциан в первую очередь отвечает за укрепление стенок кровеносных сосудов. Регулярное употребление антоциана способствует улучшению зрения и повышению работоспособности мозга, а также помогает предотвратить инсульт.Черника — самый доступный источник антоцианов. Врачи рекомендуют съедать минимум полстакана черники в день. Зимой можно употреблять замороженные ягоды.Полифенол помогает в лечении различных воспалительных заболеваний. Больше всего этого вещества содержится в зелёном чае. Благодаря антибактериальным свойствам полифенолов, зелёный чай можно не только пить, но и использовать для полоскания рта и горла.Полифенолы также укрепляют сердце и сосуды. Исследования показали, что люди, выпивающие несколько чашек зелёного чая в день, значительно снижают риск возникновения инсульта и инфаркта.Рутин содержится во всех цитрусовых, особенно в кожуре и междольковой части, а также во всех сортах вишни, винограда, слив, яблок и абрикосов.Витамин P помогает укрепить сосуды, не даёт вирусам и бактериям проникать в организм, выводит тяжёлые металлы и токсины. Он полезен для укрепления иммунитета и замедления старения.Это интересно! Ранее существовало мнение, что биодоступность флавоноидов из растительной пищи очень низкая: считалось, что в кишечнике всасываются только те флавоноиды, которые находятся в свободной форме (без остатка сахара), а такие вещества встречаются в природе довольно редко.Однако последующие исследования показали, что биодоступность этих веществ зависит от их источника и на самом деле она намного выше, чем предполагалось ранее. Например, кверцетин из лука и чая усваивается гораздо лучше, чем чистый кверцетен (агликон).Чтобы улучшить усвоение биофлавоноидов, необходимо ежедневно пить достаточное количество чистой воды.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений