Автобусный маршрут №17 выставлен на торги за 1 рубль. Информация об этом появилась вчера, 31 июля, на сайте Госзакупок. Напомним, этот маршрут остался брошенным после того, как 8 марта с рынка

Автобусный маршрут №17 выставлен на торги за 1 рубль. Информация об этом появилась вчера, 31 июля, на сайте Госзакупок. Напомним, этот маршрут остался брошенным после того, как 8 марта с рынка неожиданно ушел частный перевозчик ИП Михайлов. После этого 17-ый автобус на месяц пропал с дорог города. Его вернули в апреле, когда маршрут под свое