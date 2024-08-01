Владимирская область вошла в топ-20 лучших регионов для развития бизнеса в торговле Где российским...

Владимирская область вошла в топ-20 лучших регионов для развития бизнеса в торговлеГде российским предпринимателям проще всего начать бизнес в сфере оффлайн-торговли? Платформа «Авито недвижимость» и торговая сеть «Пятерочка» привели результаты исследований.Эксперты анализировали индекс торговой привлекательности по четырем показателям: количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле, средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий (на основе статистики Росстата), а также средний чек в магазинах "Пятерочка".В издании «ТАСС» уточнили, что в рейтинге отражен уровень конкуренции в ретейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.Первое место в рейтинге занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область, за ними следуют Москва и Московская область. Владимирская область заняла 17 позицию, отставая на 0,5 от соседа — Нижегородской области. А «закрывает» рейтинг Ярославская область.Топ-20 выглядит следующим образом:1. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 116,52. Москва и Московская область – 100,633. Самарская область – 59,724. Свердловская область – 35,565. Ростовская область – 35,316. Краснодарский край – 34,427. Татарстан – 32,998. Алтайский край – 31,619. Челябинская область – 29,7510. Новосибирская область – 29,2011. Волгоградская область – 23,7912. Башкирия – 22,9713. Пермский край – 22,2814. Воронежская область – 21,2515. Красноярский край – 21,0516. Нижегородская область – 18,1017. Владимирская область – 18,0518. Калужская область – 15,0119. Омская область – 14,2520. Ярославская область – 13,49Фото: Архив ГТРК "Владимир"