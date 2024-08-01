Владимирская область вошла в топ-20 лучших регионов для развития бизнеса в торговле
Где российским...
Владимирская область вошла в топ-20 лучших регионов для развития бизнеса в торговле
Где российским предпринимателям проще всего начать бизнес в сфере оффлайн-торговли? Платформа «Авито недвижимость» и торговая сеть «Пятерочка» привели результаты исследований.
Эксперты анализировали индекс торговой привлекательности по четырем показателям: количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле, средняя стоимость квадратного метра торговой площади, число действующих торговых предприятий (на основе статистики Росстата), а также средний чек в магазинах "Пятерочка".
В издании «ТАСС» уточнили, что в рейтинге отражен уровень конкуренции в ретейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.
Первое место в рейтинге занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область, за ними следуют Москва и Московская область. Владимирская область заняла 17 позицию, отставая на 0,5 от соседа — Нижегородской области. А «закрывает» рейтинг Ярославская область.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 116,5
2. Москва и Московская область – 100,63
3. Самарская область – 59,72
4. Свердловская область – 35,56
5. Ростовская область – 35,31
6. Краснодарский край – 34,42
7. Татарстан – 32,99
8. Алтайский край – 31,61
9. Челябинская область – 29,75
10. Новосибирская область – 29,20
11. Волгоградская область – 23,79
12. Башкирия – 22,97
13. Пермский край – 22,28
14. Воронежская область – 21,25
15. Красноярский край – 21,05
16. Нижегородская область – 18,10
17. Владимирская область – 18,05
18. Калужская область – 15,01
19. Омская область – 14,25
20. Ярославская область – 13,49
Фото: Архив ГТРК "Владимир"