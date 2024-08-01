Бесчековая система оплаты проезда набирает обороты. Валидаторы, в которых нет ни грамма бумаги, стоят в новых владимирских автобусах, которые вышли на линии в июле. Это маршруты 7С, 16С, 54 и 55С.

Бесчековая система оплаты проезда набирает обороты. Валидаторы, в которых нет ни грамма бумаги, стоят в новых владимирских автобусах, которые вышли на линии в июле. Это маршруты 7С, 16С, 54 и 55С. Как признаются во «Владимирпассажиртрансе», чековая система оказалась не очень надежной. В марте «Шестой канал» рассказывал о случаях, когда в валидаторах происходило замятие бумаги, из-за