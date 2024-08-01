Во Владимире 1 августа 2024 года остановят подачу газа по некоторым адресам В пресс-службе...

Во Владимире 1 августа 2024 года остановят подачу газа по некоторым адресамВ пресс-службе администрации города Владимира сообщают: в связи с производством работ на газопроводе высокого давления 1 августа с 09:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по адресам:- Улица Тумская, дом 10Б;- Улица Хлебозаводская, дома: 16, 18, 18А;- Улица Элеваторная, дома: 4, 6, 10, 13А, 14, 14А, 14Б, 16, 18, 20А, 24, 26.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений