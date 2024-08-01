Нежилой дом №11а сгорел на улице Ноябрьской в микрорайоне Юрьевец. О пожаре стало известно около 16:40 31 июля, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 400 квадратных метров. К 17:42

Нежилой дом №11а сгорел на улице Ноябрьской в микрорайоне Юрьевец. О пожаре стало известно около 16:40 31 июля, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь распространился на 400 квадратных метров. К 17:42 открытое горение было ликвидировано. Согласно информации на сайте codificator.ru, здание построено в 1952 году. Сейчас признано аварийным – износ составлял более 50%. Прокомментируйте новость у