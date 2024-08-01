Рейды проходили три дня: 26, 30 и 31 июля. Суммарно госавтоинспекторы проверили больше сотни автомобилей такси. В зоне повышенного внимания – допуск водителя к управлению машиной, законность

Рейды проходили три дня: 26, 30 и 31 июля. Суммарно госавтоинспекторы проверили больше сотни автомобилей такси. В зоне повышенного внимания – допуск водителя к управлению машиной, законность трудовой деятельности, а также безопасность оказания услуг. За три дня инспекторы оформили 17 нарушений, сообщили в УМВД. Среди них – осуществление деятельности без лицензии, отсутствие страховки ОСАГО, парковка