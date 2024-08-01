Владимирская экс-чиновница проведет 1,5 года в исправительной колонии общего режима за попытку поджога военкомата на улице Стрелецкой. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

Владимирская экс-чиновница проведет 1,5 года в исправительной колонии общего режима за попытку поджога военкомата на улице Стрелецкой. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. Женщина совершила преступление ночью 7 июня 2023 года. Самостоятельно изготовив несколько коктейлей Молотова, она бросила их в здание военкомата, после чего ее задержали полицейские. Злоумышленница признала вину полностью и раскаялась. Как