Во Владимире задержали девушку, которая делала «закладки» с наркотиками 26 июля во Владимире, в...

Во Владимире задержали девушку, которая делала «закладки» с наркотиками26 июля во Владимире, в районе одного из домов на улице 16 лет Октября, сотрудники полиции задержали 25-летнюю девушку из Судогодского района.Во время личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у девушки девять свёртков с наркотическим веществом МДМА в виде таблеток. Свёрртки были обёрнуты жёлтой изолентой. Девушка планировала продать наркотики, разложив по городу «закладки».«Следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.