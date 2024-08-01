Юбиляр преображается: подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля - на финишной черте В...

"Юбиляр" преображается: подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля - на финишной чертеВ городе-музее завершаются ремонтные работы рядом с суздальским Кремлём."Юбиляр" преображается. До главных торжеств в честь тысячелетия Суздаля - считанные дни. Дорожно-строительное управление №3 готовит город-музей к приему гостей. Грузовики и экскаваторы ежедневно перевозят тонны песка и грунта.Ремонт в городском саду рядом с суздальским кремлём должен быть полностью закончен к 9 -ому августа. Жители и туристы с нетерпением ждут обновления.Евгения, турист:- Думала, что здесь уже будет все без ремонта потому что скоро же праздник и очень мало времени осталось. Стараюсь их обходить, ходить там где нет ремонтных работ по тротуарам.Сотрудники ДСУ-3 уже демонтировали старое покрытие, подготовили зону для укладки новой плитки площадью более 2 тысяч квадратных метров, спланировали территорию для будущей смотровой площадки.Дмитрий Елисеев, рабочий "ДСУ-З":- Занимаемся устройством рулонного газона, на объекте работает 15 человек, идем согласно графику.В ближайших планах- пешеходные дорожки, подготовка бетонного основания под устройство опор наружного освещения, мощение деревянных настилов на смотровой,озеленение парковой зоны и высадка 5-ти тысяч цветов и растений. Благоустройство будет завершено в срок, отмечают в ДСУ-3.Константин Киреев, заместитель начальника филиала "ДСУ-З":- Будут установлены лавочки, урны, появится 57 светильников на высокой ножке и также будет вдоль каменного ковра 87 светильников Г-образной формы.В рамках контракта ДСУ-3 уже благоустроило улицы Старую, Теремки, Васильевскую, Торговую площадь. В администрации Суздаля подчеркивают - работы в городе практически закончены. И выполнены они качественно.Сергей Макаров, заместитель главы администрации Суздаля:- Мы выполнили 95 процентов ремонта всех дорог города, то есть 58 километров дорог отремонтировано. Новые технологии, новый асфальт марки "А", он долговечный и, как минимум 6 лет все эти дороги прослужат.Всего в благоустройстве жемчужины Золотого Кольца приняли участие более сотни сотрудников "ДСУ-3" и 50 единиц техники. Также к работам привлекали субподрядные организации и волонтеров. Основные торжества в честь грандиозного исторического юбилея пройдут 9,10 и 11 августа.Суздаль ждёт гостей со всей страны.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"