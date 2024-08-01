Суд признал жителя Коврова виновым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд признал жителя Коврова виновым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в октябре прошлого года. Мужчина распивал спиртное в компании и поссорился с одним из участников застолья. В ходе конфликта осуждённый не менее 10 раз ударил жертву кулаками по голове, шее и телу. В результате потерпевший получил тяжёлые травмы и 30 октября умер в больнице.Суд приговорил жителя Коврова к 7 годам заключения в колонии строгого режима.