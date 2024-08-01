Перед судом предстанет 19-летний житель Юрьев-Польского района.

Перед судом предстанет 19-летний житель Юрьев-Польского района. Молодого человека обвиняют в краже, совершённой с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл 29 июня в деревне Веска. Правоохранители установили, что юноша залез в хозяйственную постройку и украл питбайк, шлем и очки. Общий ущерб составил 94 тыс. рублей.В настоящий момент имущество возвращено потерпевшему.«Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Юрьев-Польский районный суд», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.