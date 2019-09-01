В международный аэропорт Гонконга временно не ходят аэроэкспрессы - причиной стали действия демонстрантов. По заявлению компании-оператора, движение поездов в аэропорт приостановлено по требованию правительства Гонконга и администрации воздушной гавани.

В международный аэропорт Гонконга временно не ходят аэроэкспрессы — причиной стали действия демонстрантов. По заявлению компании-оператора, движение поездов в аэропорт приостановлено по требованию правительства Гонконга и администрации воздушной гавани.Также из соображений безопасности изменено расписание движения поездов еще на нескольких станциях, передает РИА Новости. По данным гонконгских СМИ, перед этим небольшая группа протестующих вошла на станцию аэроэкспресса и ушла через несколько минут, оставив граффити на стенах и повредив валидаторы.В международном аэропорту Гонконга сейчас много полиции, в терминалы, как и ранее, пропускают только пассажиров с билетами. Администрация аэропорта также сократила количество мест на почасовой парковке.Перед этим участники антиправительственных протестов распространили в Сети призывы устроить "стресс-тест" транспортной системе, связывающей город с аэропортом. Суд Гонконга ранее запретил любые демонстрации на территории аэропорта после того, как в середине августа протестующие на два дня парализовали его работу.Накануне демонстранты в Гонконге начали забрасывать здание правительственного комплекса "коктейлями Молотова". Полиции в ответ пришлось распылить слезоточивый, а также перцовый газ. Полиция применила "минимальную силу для разгона демонстрантов", уточнили правоохранительные органы.