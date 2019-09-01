Российский боксер Александр Поветкин, завоевавший в поединке с британцем Хьюи Фьюри интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, заявил, что счастлив вернуться на ринг. Также он сообщил, что в бою не испытывал проблем со здоровьем.

Российский боксер Александр Поветкин, завоевавший в поединке с британцем Хьюи Фьюри интернациональный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, заявил, что счастлив вернуться на ринг. Также он сообщил, что в бою не испытывал проблем со здоровьем."Очень счастлив, был хороший и интересный бой. Считаю, что неплохо провел его. В целом нормально себя чувствовал. Немного, наверное, зациклился на удар. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с Джошуа", – цитирует Поветкина ТАСС.Кроме того, российский боксер заявил, что в следующем бою хотел бы сразиться с Тайсоном Фьюри. Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Поветкин победил по очкам Фьюри в 12-ранудовом поединке единогласным решением судей. Бой состоялся в Лондоне.