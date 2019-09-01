В канадской провинции Альберта в результате произошедшего во время авиашоу крушения легкомоторного самолета погиб пилот.

В канадской провинции Альберта в результате произошедшего во время авиашоу крушения легкомоторного самолета погиб пилот.Организаторы проходящего неподалеку от города Смит ярмарки запланировали небольшое воздушное шоу, во время которого два легких самолета демонстрировали фигуры высшего пилотажа.Во время выступления один из самолетов упал на землю за пределами территории ярмарки, пилот погиб. Никто из находившихся рядом с местом крушения не пострадал, передает ТАСС. Начато расследование.