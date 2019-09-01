На днях президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Последнее время эксперты все чаще говорят о преемнике Батьки, выдвигая разные предположения. Многие при этом забывают, что о следующем главе государства президент республики уже высказывался публично.

На днях президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. Последнее время эксперты все чаще говорят о преемнике Батьки, выдвигая разные предположения. Многие при этом забывают, что о следующем главе государства президент республики уже высказывался публично.Вслед за Батькой, которому на днях стукнуло 65, белорусские СМИ поздравили его младшего сына Николая. 31 августа молодому человеку исполнилось 15 лет.В этом году Лукашенко-младший идет в 9-й класс. Как отмечает портал UDF.by, у парня разносторонние интересы: иностранные языки, хоккей, музыка. А недавно вместе с одноклассниками он взял шефство над домом престарелых.Журналисты в очередной раз подняли тему политического будущего 15-летнего Николая. "Многие пророчат Николаю Лукашенко политическую карьеру – он посещает форумы, политические встречи президента с детства", – отмечает портал.Многие при этом забывают, что говорил на эту тему еще в 2008 году, когда Николаю было четыре года. Тогда младший сын впервые появился на публике."Я уже сказал: младший сын будет президентом", – заявил тогда Батька. В день рождения младшего сына журналисты припомнили белорусскому лидеру эту фразу.Николай Лукашенко нечасто появляется на публике. По всей видимости, всему виной плотный график президентского отпрыска. Молодой человек растет разносторонней личностью: он увлекается несколькими видами спорта, играет на фортепиано, изучает китайский и испанский языки.Большинство экспертов уверены: 65-летний Лукашенко хочет сохранить власть в руках семьи. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец полагает, что после Батьки власть перейдет его старшему сыну Виктору, а от него – к младшему Николаю."Создать, так сказать, президентскую династию . Он хочет, чтобы этот транзит прошел мирно", – сказал эксперт порталу UDF.by.