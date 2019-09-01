Московский Спартак объявил о подписании контракта с полузащитником пражской Славии Алексом Кралом. Договор с 21-летним чешским футболистом рассчитан на пять лет. Красно-белые заплатили за новичка почти 12 миллионов евро.

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с полузащитником пражской "Славии" Алексом Кралом. Договор с 21-летним чешским футболистом рассчитан на пять лет. Красно-белые заплатили за новичка почти 12 миллионов евро."Мы договорились о переходе в наш клуб полузащитника Алекса Крала. 21-летний чех успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми пятилетний контракт", – сообщает пресс-служба "Спартака".В прошлом сезоне Крал провел за "Славию" 40 матчей, забив один гол. В составе национальной команды он принял участие в трех встречах.