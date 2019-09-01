Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев отметил резкий рост интереса иностранных покупателей к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Стенд компании во время авиасалона МАКС-2019 пользовался большим спросом и у иностранных покупателей, и у СМИ. Компания ожидает свежих заявок в ближайшее время — новейший истребитель получил необходимую экспортную документацию и теперь его могут предлагать иностранным заказчикам.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил резкий рост интереса иностранных покупателей к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Стенд компании во время авиасалона "МАКС-2019" пользовался большим спросом и у иностранных покупателей, и у СМИ, сообщает пресс-служба "Рособоронэкспорта". Компания ожидает свежих заявок в ближайшее время — новейший истребитель получил необходимую экспортную документацию и теперь его могут предлагать иностранным заказчикам.Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника. Ранее Су-57 был показан президенту Турции Реджепу Эрдогану, который заинтересовался этим новым российским самолетом.Самолет запущен в серийное производство, первые поставки будут осуществлены до конца этого года. Министерство обороны РФ в рамках контрактов получит 76 истребителей.