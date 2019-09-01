Главный тренер футбольного клуба Ростов Валерий Карпин после победы над московским Локомотивом в восьмом туре чемпионата России признался, что его подопечные показали далеко не самую лучшую игру против железнодорожников.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин после победы над московским "Локомотивом" в восьмом туре чемпионата России признался, что его подопечные показали далеко не самую лучшую игру против "железнодорожников"."Мы дважды забили, создавали шансы, еще три отличных момента не реализовали. Мягко говоря, это была не самая хорошая наша игра", – приводит слова наставника ростовчан официальный сайт клуба.Напомним, что 31 августа "Ростов" в гостях переиграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.