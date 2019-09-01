Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия признает интересы Турции по безопасности на своих южных границах абсолютно законными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия признает интересы Турции по безопасности на своих южных границах абсолютно законными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — отметил министр.Ранее стало известно о создании Турции совместно с США зоны безопасности на севере Сирии. Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.Путин заявил, что Москва "понимает озабоченность Турции", связанную с безопасностью своих границ, и создание такой зоны "будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии".