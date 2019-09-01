Советский Союз победил нацизм и спас Европу, сообщает МИД РФ в Telegram-канале по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Советская политика может оцениваться по-разному, но именно благодаря СССР, заплатившего чудовищную цену, мир был освобожден от нацизма, подчеркнули в ведомстве.

Советский Союз победил нацизм и спас Европу, сообщает МИД РФ в Telegram-канале по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Советская политика может оцениваться по-разному, но именно благодаря СССР, который заплатил чудовищную цену, мир был освобожден от нацизма, подчеркнули в ведомстве.Сейчас некоторые страны пытаются возложить ответственность за эту катастрофу в равной мере на СССР и Германию и пересмотреть итоги войны, поэтому необходимо опираться на факты, которые позволяют понять всю сложность предвоенной ситуации.Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что позиция России не соответствует исторической правде и поэтому ее не пригласили 1 сентября на памятные мероприятия в Польше. Экс-лидер Польши Лех Валенса высказал мнение, что российского президента Владимира Путина пригласить все-таки следовало.Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, в городе Велюнь во время бомбардировки погибли 1200 человек. Тогда же нацистский броненосец обстрелял польские военные склады рядом с Гданьском. Так началась Вторая мировая война.