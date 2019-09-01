По данным министерства труда и соцзащиты, число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил глава ведомства Максим Топилин. В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.

По данным министерства труда и соцзащиты, число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил глава ведомства Максим Топилин. В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.На организацию такого обучения из федбюджета ежегодно выделяется по 5 миллиардов рублей, не менее 75 тысяч предпенсионеров получают новые навыки, востребованные на рынке труда.В этом году программа "Навыки мудрых" для граждан предпенсионного возраста была представлена во время национального чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills. Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии. Ее размер зависит от трудового стажа и уровня зарплаты.Встреча министров труда стран Группы двадцати (G20) проходит в Мацуяме (Япония). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.