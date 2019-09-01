США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения. Этот удар нарушает все ранее достигнутые договоренности.

США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.Как заявили в российском Министерстве обороны, этот удар нарушает все ранее достигнутые договоренности, так как Вашингтон не уведомил Москву или Анкару о своих намерениях. В военном ведомстве также отметили, что атака США ставит под угрозу режим прекращения огня в Идлибе, а на ряде направлений и вовсе срывает его. При этом правительственные войска Сирии сохраняют мораторий на боевые действия, несмотря на произошедшее.Авиаудар был нанесен накануне днем. В то время официальный Дамаск уже прекратил вести огонь в одностороннем порядке, по инициативе России и Турции. Об этом были уведомлены все стороны конфликта, подчеркивает "Россия 24".