Среди пострадавших от рук стрелка в техасской Одессе оказался грудной ребенок, сейчас он находится в больнице. Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения. Ликвидацию убийцы сняли на видео.

Среди пострадавших от рук стрелка в техасской Одессе оказался грудной ребенок, сейчас он находится в больнице. Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.По предварительным данным, днем 31 августа полицейский остановил на дороге легковой автомобиль для досмотра, но его водитель застрелил стража порядка, когда он наклонился к окну. Жителей Одессы предупредили о происшествии и попросили не покидать свои дома.Подозреваемый — а служители закона не называют его имени, уточняя лишь, что это белый мужчина немного за 30, — бросил свой автомобиль, угнал почтовый фургон и устроил беспорядочную стрельбу у торгового центра и кинотеатра. Люди в панике разбегались, прячась посреди открытого поля.За время гонок по улицам стрелок убил еще четырех человек и ранил 21, в том числе троих полицейских и грудного ребенка. На кадрах видно, что остановить мужчину удалось только после того, как правоохранители перекрыли дорогу машинами и лихо подрезали почтовый фургон. Его развернуло на дороге, но водитель отказался сложить оружие и был убит на месте.Из 21 пострадавшего 13 были госпитализированы, семеро из них находятся в критическом состоянии, двое — в тяжелом.О мотивах нападавшего ничего не сообщается, по предварительной информации, он не состоял на учете у психиатра и не попадал в поле зрения полиции.