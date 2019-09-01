Поющая телеведущая появилась на публике в провокационном образе. Ольга Бузова выбрала откровенный наряд.

Поющая телеведущаяпоявилась на публике в провокационном образе. Ольга Бузова выбралаоткровенный наряд.Артистка посетила модный московский ресторан на воде. В заведении звезда появилась в удлиненном приталенномжакете бежевого цвета. Брюки Ольга Бузова предпочла не надевать.Внешний вид телеведущейникого не оставил равнодушным. Внимание присутствующих было приковано к Ольге,а точнее к ее глубокому декольте и кружевному бюстгальтеру, который ничего неприкрывало.Фото, сделанное натеррасе ресторана, Бузова опубликовала в Instagram. Под снимком звездапризналась в любви к столице России."Моя Величественная грациознаяМосква ❤ Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете!Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает ! 🚀🚀🚀Любимый город, в котором хочется жить, творить,достигать совершенства. 💫 Я дома 🙏🏻 я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – написала Ольга Бузова.После теледива обратиласьк фанатам. Она напомнила поклонникам, как сильно ими дорожит.Отметим, чтоинтернет-обыватели, скорее всего, на слова внимания не обратили. Онибыли заняты обсуждением наряда знаменитости в комментариях."Когда купила красивоебелье, а показать не кому:)", "Сисек нет-но вы держитесь)))", "Влифчике **** на улице. Совсем уже ****", "А топик слабо было одеть?)) А потом"я не такая"🤣🤣 нарядилась как ****", "Против ничегоне имею, но на что там бюстгальтер прозрачный надевать?Или так...накинулапросто )", "Давайте скинемся народ – Оленьке на одежду уже не хватает, маечкукупим!", "Лифчик очень странный предмет,на теле он есть а сисек в нем нет!😂😂😂", "В трусалях и пиджаке... Самое время для песни– Деградация!!!" – рассуждали подписчики .