Поющая телеведущая
появилась на публике в провокационном образе. Ольга Бузова выбрала
откровенный наряд.
Поющая телеведущая
появилась на публике в провокационном образе. Ольга Бузова выбрала
откровенный наряд.
Артистка посетила модный московский ресторан на воде. В заведении звезда появилась в удлиненном приталенном
жакете бежевого цвета. Брюки Ольга Бузова предпочла не надевать.
Внешний вид телеведущей
никого не оставил равнодушным. Внимание присутствующих было приковано к Ольге,
а точнее к ее глубокому декольте и кружевному бюстгальтеру, который ничего не
прикрывало.
Фото, сделанное на
террасе ресторана, Бузова опубликовала в Instagram. Под снимком звезда
призналась в любви к столице России.
"Моя Величественная грациозная
Москва ❤ Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете!
Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает ! 🚀🚀🚀Любимый город, в котором хочется жить, творить,
достигать совершенства. 💫 Я дома 🙏🏻 я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ольга Бузова.
После теледива обратилась
к фанатам. Она напомнила поклонникам, как сильно ими дорожит.
Отметим, что
интернет-обыватели, скорее всего, на слова внимания не обратили. Они
были заняты обсуждением наряда знаменитости в комментариях.
"Когда купила красивое
белье, а показать не кому:)", "Сисек нет-но вы держитесь)))", "В
лифчике **** на улице. Совсем уже ****", "А топик слабо было одеть?)) А потом
"я не такая"🤣🤣 нарядилась как ****", "Против ничего
не имею, но на что там бюстгальтер прозрачный надевать?Или так...накинула
просто )", "Давайте скинемся народ – Оленьке на одежду уже не хватает, маечку
купим!", "Лифчик очень странный предмет,на теле он есть а сисек в нем нет!😂😂😂", "В трусалях и пиджаке... Самое время для песни
– Деградация!!!" – рассуждали подписчики .