Вторая ракета мира Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Испанский теннисист в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2 справился с корейцем Чон Хеном.

Вторая ракета мира Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Испанский теннисист в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2 справился с корейцем Чон Хеном.Матч между ними продолжался 1 час 59 минут. В следующем раунде турнира Надаль сразится с хорватом Марином Чиличем.Также в четвертый круг US Open пробился представитель Германии Александр Зверев, переигравший словенца Аляжа Бедене со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3).