Актриса Дженнифер Энистон долгое время переживала развод со своим вторым супругом Джастином Теру. Наконец, она переболела и созрела для новых отношений.

Актриса Дженнифер Энистон долгое время переживала развод со своим вторым супругом Джастином Теру. Наконец, она переболела и созрела для новых отношений.Стало известно, что звезда обратилась за помощью в брачное агенство. За встречу с одним из претендентов звезда сериала "Друзья" заплатила 750 тысяч долларов.К слову, мужчине пришлось отдать ту же сумму. Агенство работает исключительно с состоятельными клиентами, поэтому финансовый аспект не составил вопросов.Сразу после первого свидания, Энистон и таинственный незнакомец начали встречаться. Имя избранника Дженнифер предпочитает оставить в тайне. Единственное, что о нем известно – он мультимиллионер и очень далек от шоу-бизнеса.Журналисты из австралийского издания NW смогли узнать, как мужчина относится к актрисе. По их данным, он мечтает прожить с ней всю оставшуюся жизнь.Напомним, со вторым супругом – Джастином Теру звезда начала встречаться в мае 2011 года. Уже спустя два года актеры объявили о помолвке. Они не стали устраивать пышных церемоний, предпочли тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.