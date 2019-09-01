В России с 1 сентября вступили в силу изменения в законе О воинской обязанности и военной службе. Главное из них - граждане, имеющие право на освобождение от призыва на военную службу или право на отсрочку от призыва, могут от этого права отказаться.

В России с 1 сентября вступили в силу изменения в законе "О воинской обязанности и военной службе". Главное из них — граждане, имеющие право на освобождение от призыва на военную службу или право на отсрочку от призыва, могут от этого права отказаться.Для этого им нужно подать в призывную комиссию заявление о таком отказе. Заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии, а граждане, отказавшиеся от освобождения или отсрочки, призываются на военную службу.Также имеют право на досрочное увольнение с военной службы граждане, призванные на военную службу до 1 сентября 2019 года и являющиеся сыновьями либо родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов.Это распространяется и на сыновей или родных братьев граждан, умерших вследствие увечья, ранения, травмы, контузии либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.Также военнослужащие по призыву имеют право на досрочное увольнение с военной службы при возникновении у них в период ее прохождения ряда обстоятельств, служащих основанием для предоставления отсрочки от призыва.