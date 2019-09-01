Утром в воскресенье на юго-востоке Москвы вновь было зафиксировано превышение уровня сероводорода. Показания по состоянию на 8 утра в районе измерительной станции на улице Гурьянова более чем в три раза превысили максимально допустимый уровень концентрации сероводорода в воздухе.

Утром в воскресенье на юго-востоке Москвы вновь было зафиксировано превышение уровня сероводорода, сообщается на сайте Мосэкомониторинга. Показания по состоянию на 8 утра в районе измерительной станции на улице Гурьянова более чем в три раза превысили максимально допустимый уровень концентрации сероводорода в воздухе.Ночью с 31 августа на 1 сентября жители этого района и ближайших муниципалитетов Подмосковья (Люберец, Дзержинского, Котельников) жаловались на запах дыма и сероводорода. Согласно данным Гидрометцентра России, в ночь на воскресенье скорость ветра в Москве упала ниже 1 м/с, что ухудшило условия рассеивания вредных веществ в атмосфере города.За неделю до этого автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали также почти трехкратное превышение ПДК сероводорода на востоке столицы.