В Москве планируют снести часть зданий бывшего пивоваренного завода Бадаева. Половину построек лишили охранного статуса. На их месте собираются построить элитное жилье. Старинные фасады обещают сохранить, а над ними возвести комплекс на 35-метровых бетонных опорах.

Первая реакция москвичей на новый проект застройки территории бывшего Бадаевского пивного завода красноречива и единодушна: "Это даже на картинке страшно!".Ради поражающей воображение громады, опирающейся будто на тонкие, 35-метровые "паучьи ножки" старые здания памятника промышленной архитектуры XIX века - с кирпичными башенками, черепичными крышами и трубами - скоро могут пойти под слом."Они сносят примерно больше половины построек, практически чуть ли не 60 или 70 процентов построек. От каждого здания отщепляется половина, то есть, половина здания объявляется памятником, а половина нет", - говорит активист Дарья Острикова.Зона охраны памятника почему-то скукожилась всего лишь до двух корпусов, которые являются объектами культурного наследия. Остальное - согласно экспертизе, опубликованной на сайте Мосгорнаследия, - пристройки советского периода, какой-либо исторической ценности отныне не представляющие."Ни о каком историческим облике этого комплекса и речи быть не может, поскольку ему буквально на голову будет поставлен новый строительный объем, превосходящий его значительно по высоте и по размеру, что, в общем, означает визуальное убийство памятника архитектуры. Мы считаем это грубейшим нарушением всех норм законодательства об охране культурного наследия", - подчеркнул москвовед, историк архитектуры Константин Михайлов.А началось все три года назад со странного пожара, в считаные минуты охватившего более 5 тысяч квадратных метров. Будто памятник разом подожгли с нескольких сторон. С огнем боролись десятки расчетов, 165 пожарных и два специальных корабля.Имя революционера Бадаева пивной завод получил в 1934 году, а основан он был в 1875-м как "Трехгорный". Талантливый пивовар Кемпе устроил завод по принципу мюнхенского, оснастив по последнему слову науки и техники. Два паровых двигателя, 314 бродильных чанов, единственный в России механический солодорастительный аппарат. А производственные здания строил знаменитый архитектор Роман Клейн, автор здания Музея имени Пушкина и ЦУМа."Какое-то особое архитектурное решение, в котором переплетается и романский стиль, и русский модерн. Мы можем увидеть и какие-то фрагменты немецкого бюргерского города", - говорит Ирина Коробьина, советник Российской академии архитектуры и строительных наук.Завод варил пиво аж до 2004 года. Производство остановилось после решения тогдашних властей Москвы о коммерческой застройке территории. Однако ни один из проектов — от штаб-квартиры "Роснефти" до офисной недвижимости — не был реализован из-за угрозы ухудшения транспортной ситуации на Кутузовском проспекте. Причудливые здания Клейна ветшали, землю по кускам растащили арендаторы. Однако реализуемый ныне футуристический проект элитного жилья подтвердил самые нехорошие подозрения жителей окрестных домов, возникшие сразу после пожара.Застройщики утверждают, что новое здание спроектировано так, чтобы не доставить неудобства жителям и не нанести ущерба памятнику архитектуры. Заводские корпуса XIX века обещают отреставрировать и открыть там спортзал, фермерский рынок и даже возродить пивоварню. Ну, а строения, относящиеся к веку XX, по их мнению, лишь портят вид."Задача наша была этот исторический дух здесь сохранить. Чтобы это сделать - новую часть надо поднять над землей. За счет того, что новые здания парят, с той стороны набережной сможем восстановленный исторический фасад увидеть", - заявил руководитель проекта Дмитрий Летов."Разбираться, если такое проектом будет одобрено, будут только поздние постройки, типовые вещи, не представляющие архитектурной ценности", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы.Однако жителей микрорайона принципиально не устраивает перспектива эдакого вертикального уплотнения. Пока спорный проект находится лишь на стадии согласования, все необходимые разрешения еще не получены. Тем не менее, старт строительных работ уже запланирован на начало следующего года.Источник: Вести-Москва