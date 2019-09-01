Бывшая девушка герцога Сассекского, принца Гарри, 32-летняя певица Элли Голдинг вышла замуж. По этому случаю в Великобритании состоялось пышное торжество.

Бывшая девушка герцога Сассекского, принца Гарри, 32-летняя певица Элли Голдинг вышла замуж. По этому случаю в Великобритании состоялось пышное торжество.Сердце исполнительницы завоевал 27-летний известный арт-дилер Каспар Джоплинг. Их венчание прошло в Йоркском соборе.Невеста выглядела по истине обворожительно. Для церемонии она выбрала белоснежное платье Chloe со шлейфом. Оно было расшито бисером и дополнено высоким кружевным воротничком.Конечно, не обошлось без фаты. Элли заказала, чтобы на ней вышили инициалы влюбленных.Каспар, в свою очередь, был в классическом черном смокинге и белой рубашке. Завершили образ синий галстук и украсившая лацкан его пиджака белая роза.На свадьбе было очень много гостей из шоу-бизнеса. Кэти Перри и Орландо Блум, актриса Сиенна Миллер, комик Джимми Карр и другие.Кроме того, молодых пришли поздравить члены королевской семьи Британии. Среди них оказалисьпринцесса Беатрис, принцесса Евгения и Джек Бруксбанк и мама сестер Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская.